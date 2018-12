CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. La scrivente Organizzazione Sindacale, con la presente comunicazione, manifesta una forte e viva preoccupazione rispetto alla paventata “Riorganizzazione Aziendale” messa in atto dalla Società, per come comunicato nel provvedimento di procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, notificato nei giorni scorsi ad una dipendente della stessa.

Ad oggi, infatti, non risultano avviate le procedure previste dalla vigente normativa in ordine ad una riorganizzazione aziendale in merito al Personale dipendente in forza, ma soprattutto non risulta pervenuta a questa Organizzazione Sindacale, l’informativa circa l’avvio di tale procedura, ne tantomeno risulta essere stato convocato il tavolo di concertazione Sindacale, previsto in questi casi dalla L. 223/91 cosi per come integrata e modificata dalla L. 92/2012.

Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto della gravità della situazione determinatasi con l’avvio delle procedure di licenziamento in capo a due Dipendenti della Società, con la presente, questa Organizzazione Sindacale

CHIEDE

la convocazione urgente ed indifferibile, ivi compreso l’avvio della fase di concertazione, delle Organizzazioni Sindacali, con all’ordine del giorno: la valutazione delle azioni intraprese dalla Acque di Caltanissetta S.P.A., in merito alla riorganizzazione aziendale ed alla paventata esternalizzazione e/o soppressione di figure lavorative previste dal vigente organico aziendale.

Si rimane in attesa di Vs. determinazioni, formulando Cordiali Saluti.

Caltanissetta, 13 Dicembre 2018

ANDREA ALARIO CARLO FALZONE CARMELO RANDAZZO

Segretario Generale UGL Segretario Prov. UGL Gas e Acqua Componente R.S.U.