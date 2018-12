In Terza categoria continua a vincere la Don Bosco Mussomeli che ha superato 2-0 l’Acor San Cataldo grazie alle reti di Mangiapane e Misuraca. I mussomelesi sono ancora a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate di campionato. Vince anche il Bompietro espugnando 0’-2 il campo della Sicilianamente Montedoro. I madoniti sono andati a segno con Lo Mauro e Bellina in un match nel quale hanno ottenuto il massimo con il minimo sforzo contro la compagine montedorese che, invece, non ha finalizzato al meglio le diverse occasioni avute. Per il resto, s’è chiusa 1-1 la sfida tra Atletico Villalba e Marco Pantani di Villarosa, mentre la Nuova Petiliana ha espugnato il campo della Buterese battendola 1-2 con le reti di La Magra e, nel finale, di Rampello. Riposava l’Atletico Caterinese. In classifica, comanda la Don Bosco Mussomeli con 12 punti, seguita dal Bompietro con 7, a sei punti ci sono Atletico Caterinese e Nuova Petiliana, mentre a 4 punti c’è l’Atletico Villalba, a 3 punti Acor, Buterese e Sicilianamente; chiude il Marco Pantani di Villarosa con 1 punto.