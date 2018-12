SERRADIFALCO. Giuseppe Domenico Aronica (M5S), Gioacchino Lombardo e Verdiana Russo (Diventerà Bellissima). Sono stati loro i consiglieri più presenti da gennaio ad agosto di quest’anno, mese nel quale s’è poi registrato l’avvio della procedura di scioglimento del consiglio a seguito della mancata approvazione del Rendiconto di gestione 2016. La somma complessiva spettante ai consiglieri comunali per la loro partecipazione al consiglio comunale è stata di 1069,04 euro. A Giuseppe Domenico Aronica (M5S), Verdiana Russo e Gioacchino Lombardo (DB) è spettata la somma di 116,20 euro avendo preso parte a 5 sedute sulle cinque che si sono svolte. Hanno invece preso parte a 4 sedute consiliari ottenendo 92,96 euro a testa Giuseppe Amico (M5S), Lina Cigna (DB), Vito Billone (CCV), Annalisa Mulè (CCV), Serena Nuccio (CCV) e Laura Petix (M5S). Hanno preso parte a tre sedute ottenendo 69,72 euro a testa Emanuele Cagnina (M5S), Rosa Insalaco (CCV) e Laura Petix (M5S). Ha preso parte a due sedute consiliari ottenendo 44,48 euro Graziana Crinò (Ind.). Non ha preso parte a nessuna seduta consiliare la stessa Daniela Bellavia (M5S poi surrogata da Graziana Crinò. Per quanto riguarda invece la prima commissione consiliare Giuseppe Domenico Aronica (M5S), Rosa Insalaco (CCV) e Laura Petix sono risultati i più presenti con la partecipazione a 4 sedute su quattro ottenendo 92,96 euro. Ha invece preso parte a 3 sedute Lina Cigna (DB) ottenendo 69,72 euro. Infine Serena Nuccio ha preso parte ad una sola seduta di commissione ottenendo 23, 24 euro di gettone. In totale la spesa per i gettoni di presenza in consiglio e commissione è stata di 1440,88 euro. Va inoltre precisato che Basilio Martino e la stessa Enza Surrenti, facendo parte della Giunta, non hanno ottenuto gettone di presenza in quanto hanno avuto diritto all’indennità assessoriale. Serena Nuccio, invece, è divenuta assessore dopo l’avvenuto scioglimento del consiglio comunale.