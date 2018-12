In Seconda categoria vola la Sommatinese che, rifilando un 4-1 al Muxar, si porta al quarto posto in classifica con 13 punti contro i 19 della capolista Atletico Favara. La Sommatinese ha giocato un ottimo calcio andando in gol con il bomber Totò Parrinello, Amdouni e con la doppietta di Sammarco. Per i granata un gran match che ne ha confermato l’ottimo stato di forma. Vittoria importante anche per l’Acquaviva che ha battuto 1-2 fuori casa l’Atletico Gorgonia Delia. Di Petrone e Caruso le reti acquavivesi contro un Gorgonia che ha segnato il gol della bandiera sul finire del match con Luca Genova su calcio di rigore. Per il resto, ha perso 1-0 il Riesi sul campo della capolista Atletico Favara in un match nel quale, comunque, la compagine riesina ha prodotto tanto ma ottenuto poco. Sconfitta casalinga, infine, per il Marianopoli 0-2 con il Sant’Anna Enna. In classifica, la Sommatinese è quarta con 13 punti dietro Atletico Favara (19), Alessandria della Rocca terza con 15 punti e Sant’Anna terza con 14 punti. A seguire ci sono l’Acquaviva con 9 punti, il Riesi con 8, l’Atletico Gorgonia con 7, l’Accademia Mazzarinese con 5 e il Marianopoli penultimo con 2 punti.