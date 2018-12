SAN CATALDO. E’ stato ricordato oggi in chiesa Madre l’Apostolo ed Evangelista San Giovanni, per i sancataldesi san Giuvannuzzu. Nell’occasione in Chiesa Madre c’è stata la celebrazione eucaristica nell’Ottava di Natale, insieme ai devoti portatori della Settimana Santa, molti dei quali giovani. A motivo della chiusura della Rettoria di San Giuseppe, dove è custodito San Giuvannuzzu la festa è stata celebrata in Chiesa Madre. L’arciprete don Biagio Biancheri ha auspicato che da parte del popolo sancataldese ci sia solidarietà <per poter ripristinare il prima possibile il basamento superiore del campanile della chiesa di San Giuseppe, colpito da un fulmine qualche mese fa>.