SAN CATALDO. E’ in programma oggi 29 dicembre Legumerie. L’evento, giunto alla quarta edizione, si svolgerà in due giorni nel foyer del Cine Teatro Marconi. Quest’anno gli organizzatori daranno inizio alle danze nella giornata di sabato 29 dicembre con una versione nuova dei Jafakas feat Brass. Domenica 30 dicembre, invece appuntamento con lo Ska, folk, e reggae dei Sikania. A colorare gli ambienti del foyer del Cine Teatro Marconi ci penseranno gli artisti, Carla Maira e Massimo Rizzo a cui è stata affidata l’area espositiva in cui sarà possibile ammirare le opere. L’area food e drink, come ogni anno, verrà gestita dall’associazione Straula. Non mancheranno le legumate tipiche del periodo, alla quale si assocerà la “spaghettata Nardesca” al peperoncino di Piervincenzo Barney Nardi.