SAN CATALDO. La Giunta ha aderito al nuovo Patto dei sindaci approvando la proposta, formulata dalla Commissione Europea, del “Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia”, finalizzata al coinvolgimento delle comunità locali alla realizzazione di iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 e contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatico attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima. Il patto sarà sottoscritto dal Sindaco e l’avvenuta adesione sarà immediatamente comunicata alla Commissione Europea. L’amministrazione comunale s’è impegnata alla predisposizione e all’adozione, entro due anni dall’adesione formale, del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima. La proposta che sarà poi portata in consiglio per la definitiva approvazione. L’Unione Europea ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento “- Energia per un mondo che cambia”, impegnandosi a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020. Il Comune di San Cataldo con Delibera del Consiglio Comunale n. 151 del 24 ottobre 2012 ha deliberato l’adesione al “Patto dei Sindaci” e successivamente ha provveduto a redigere il PAES approvato in Consiglio Comunale nel 2015. Ora, tuttavia c’è questo nuovo patto dei Sindaci integrato per il Clima e l’Energia nato dall’unione del Patto dei Sindaci e Mayors Adapt. L’iniziativa del nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia definisce un rinnovato impegno e una visione condivisa con l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030. Per aderirvi l’amministrazione Modaffari dovrà presentare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) entro due anni dall’adesione del consiglio comunale. Il Comune di San Cataldo, per la redazione dei PAESC ha previsto una spesa finanziabile di € 19.573. Il Comune si impegnerà a ridurre le emissioni di CO2 nel territorio comunale di almeno il 30%; a predisporre un Piano di Azione per L’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) che includa un inventario base delle emissioni e indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti, entro 24 mesi dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale; a predisporre un rapporto, a cadenza biennale, sullo stato di attuazione del Patto dei Sindaci e relativo piano di azione, ai fini di una valutazione, monitoraggio e verifica.