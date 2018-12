MUSSOMELI – Domani, giornata domenicale, nel pomeriggio, al Centro Commerciale “La Fornace” saranno portate avanti delle iniziative in collaborazione con l’Associazione Casa Famiglia Rosetta per ricordare la giornata internazionale delle persone con disabilità che ricorre il prossimo 3 dicembre. Verranno presentati i ragazzi di “Casa Rosetta” Giuseppe Miceli, Salvatore Pecoraro, Alessandro Mancuso, Giuseppe Infurna, Carmelo D’Andrea e Massimo Duminuco che hanno ultimato il progetto di inserimento lavorativo e inclusione sociale, iniziato ad Ottobre e conclusosi a novembre. “ Con questa iniziativa – dicono gli operatori di Casa Rosetta – si è voluto dare un segno tangibile nell’ambito dei diritti delle persone con disabilità e promuovere la loro piena inclusione e allontanare ogni forma di discriminazione”. Nel corso del pomeriggio di domenica è prevista l’inaugurazione del presepe in ceramica realizzato da Maurizio Giammusso, responsabile del laboratorio di ceramica di Casa Rosetta, e dai ragazzi del Centro Diurno. Il presepe, allestito adoperando pedane in legno, vuole simboleggiare “la forza che sorprende”. Vi sarà anche l’esposizione di ceramica e manufatti realizzati dai ragazzi che frequentano il Centro Diurno di Mussomeli.