CALTANISSETTA – Il Movimento Cinque Stelle di Caltanissetta interviene in merito all’avvio da parte dell’Istituto Autonomo Case Popolari, secondo le notizie di stampa, delle procedure per l’esecuzione delle opere di demolizione e di ricostruzione dei sessantaquattro alloggi pericolanti siti in via Puccini.

“La nostra Città – dichiara il Portavoce del Movimento in Consiglio Comunale Giovanni Magrì – dispone di un patrimonio edilizio abitativo notevolmente sovradimensionato rispetto alle esigenze della popolazione residente e in gran parte, soprattutto in centro storico, bisognoso di interventi di ristrutturazione. Di contro dispone di aree verdi in misura notevolmente inferiore rispetto agli standard nazionali”.

“In considerazione di ciò – continua il consigliere grillino – invitiamo a riflettere attentamente sulle scelte da compiere al riguardo. Noi riteniamo opportuno, da un lato, dopo aver provveduto ovviamente alla demolizione degli edifici pericolanti, destinare a verde l’area residua e, dall’altro lato, reperire sul mercato, dove sono disponibili numerose abitazioni sfitte o in vendita, gli alloggi da dare, previa ristrutturazione degli stessi laddove necessario, ai soggetti bisognosi, così come già fatto per le famiglie sgomberate dagli stessi edifici di via Puccini”.