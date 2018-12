A Caltanissetta, quest’ anno, il Natale si accende di storia e tradizione per dar vita ad un tripudio di creatività tutta siciliana. Dall’ amore per la propria terra e dalla fiducia del made in Sicily, nasce un ‘interessante iniziativa volta a diffondere e rafforzare la bellezza della nostra terra, nonché della nostra Città.

Le attività del “Centro Commerciale Naturale Centro storico di Caltanissetta”, in collaborazione con l’imprenditrice Liria Zaffuto, hanno concordato, di allestire le vetrine con produzioni artigianali che richiamano lo stile “carretto siciliano”, per donare un tocco di colore, vita ed originalità al Natale 2018.La Mission di rivalutazione e di valorizzazione del centro storico del Capoluogo, perseguita dai commercianti, si è sposata perfettamente con la scelta di affidare tale lusinghiero compito all’azienda Saporapp, da sempre impegnata in prima linea nel diffondere al meglio, sul tutto territorio nazionale, la cultura alimentare e l’artigianato d’arte tipico siciliano .

“Abbiamo voluto richiamare “- spiegano i commercianti e Liria Zaffuto- “alla mente dei nisseni alcuni momenti della tradizione culturale e popolare. Così tra le varie soluzioni che abbiamo proposto, le attività economiche aderenti hanno scelto, tra i vari oggetti d’arredo possibili, “La Seggia” Saporapp in segno di forte richiamo al passato, quando una volta, c’era il tempo per coltivare le relazioni tra amici e vicinato”.

“La seggia” infatti rappresenta la classica sedia in legno, usata dalle nostre nonne, che, nelle sere d’estate, sedute al fresco “davanti alla porta”, si raccontavano nelle lunghe chiacchierate con le vicine. Il design realizzato, la preziosità della lavorazione fatta a mano e la sapiente creatività di artigiani locali, fanno di ogni creazione una sintesi di stile e personalità pezzi unici d’arredo che narrano la Sicilia autentica, ricca di colori, energia e calore.