CALTANISSETTA – Il cimitero Angeli resterà chiuso tre giorni per le operazioni di diserbo della ormai grandissima struttura. Stop ai visitatori e alle auto dal 17 al 19 dicembre prossimi.

Il divieto è contemplato in una ordinanza che consente solamente l’accoglienza delle salme e la sosta in camera mortuaria; nei tre giorni non si faranno tumulazioni e trasferimenti. Il Comune sta avviando con grandissimo anticipo una operazione destinata a combattere il fenomeno delle erbe infestanti che ricoprono loculi e volte intere sezioni. (di Stefano Gallo, fonte gds.it)