GELA – I militari dipendenti N.O.R. – Sezione Radiomobile, corso servizio preventivo, termine accertamenti, nella serata di sabato 1 dicembre, hanno deferito in stato di libertà alla Procura di Gela per il Porto Abusivo d’arma od oggetti atti ad offendere in concorso padre e figlio minore poiché, corso controllo, trovati a bordo di ciclomotore all’interno del quale occultavano coltelli e strumenti atti ad offendere.