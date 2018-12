MONZA – CST Sport schiera due equipaggi al Monza Rally Show, l’atteso appuntamento di fine stagione che da venerdì 7 a domenica 9 dicembre catalizza l’attenzione del motorsport e dello spettacolo al Monza ENI Circuit tempio internazionale della velocità. Domenica 9 dicembre dalle 14.15 diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Moto GP.

Totò Riolo e Gianfranco Rappa tornano al Monza Historic Rally Show con la Subaru Legacy curata dal Team Balletti. Il forte pilota di Cerda ed il professionale co-driver di Palermo lo scorso anno salirono sul terzo gradino del podio e sono reduci dalla vittoria al RallyLegend, sempre con la Subaru. L’alfiere CST Sport tre volte vincitore della Targa Florio e quest’anno vincitore del Rallye Elba, più volte ha corso sull’Autodromo Nazionale e diverse volte è salito sul podio finale. L’equipaggio sarà certamente in modo costante sotto i riflettori.

Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella saranno con i colori ACI Team Italia sulla Peugeot 208 R2 dell’Autotecnica Rally2, team con il quale vi è stato un fortunato incontro ed un’ottima intesa da metà stagione 2018 in poi, coronata con il successo nel monomarca della casa francese e la vittoria di categoria al Rally Valtellina, dopo che il 25enne fiorentino ed il 23enne piemontese, testimonial AIDO Firenze, sono stati sempre protagonisti di vertice nel Campionato Italiano Rally Junior.

-“Abbiamo pianificato per tempo la presenza allo scenografico appuntamento di fine stagione – spiega Riolo – un momento che vogliamo condividere con i nostri partner su una ribalta particolare. Conosciamo bene la nostra Subaru e possiamo puntare decisamente in alto grazie al lavoro svolto dal Team Balletti, anche se l’impresa è difficile visto l’assoluto livello di concorrenza in gara.Però tutto questo ci da molte motivazioni in più”-.

-“Un finale di stagione dove poterci divertire in un contesto di grande prestigio dove all’agonismo si unisce un tocco di mondanità per un rally un pò atipico ma di alta spettacolarità – sono le parole di Ciuffi – un evento che desideriamo vivere insieme ai nostri partner pensando già al 2019, dopo un esaltante 2018 in cui soltanto una dose eccessiva di sfortuna ci ha privato di soddisfazioni ancora maggiori. Abbiamo imparato molto e pensiamo ora a capitalizzare quanto fatto di positivo”-.