Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una rivoluzione del mondo della comunicazione, durante la quale il marketing digitale si è andato ad affiancare, sempre di più, a quello offline facilitando così il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

ComuniKart 2019 ha come mission proprio quella di riunire tutta la filiera della comunicazione e della pubblicità, e quest’anno vuole puntare anche su quella digitale così da rispondere alle nuove e sempre più evolutive esigenze di mercato.

L’obiettivo quindi, è quello di promuovere l’intera industria della comunicazione in modo da facilitare il rapporto tra domanda e offerta tra i vari operatori del settore, dai produttori fino al cliente finale, che hanno così modo di incontrarsi direttamente in fiera contribuendo in questo modo allo sviluppo dell’economia della propria azienda, ma anche del territorio.

ComuniKart 2019 infatti si sviluppa in tre tappe, scelte inseguito ad un’attenta analisi da parte dell’Organizzazione, e così distribuite:

16 e 17 febbraio, Palermo;

1, 2, 3 Marzo, Roma;

11 e 12 Maggio, Cosenza.

Ogni tappa prevede un’ampia area espositiva e un’area dedicata alla formazione, dove poter beneficiare della consulenza di personale esperto che saprà illustrare i diversi vantaggi e la ricca proposta merceologica che spazia da stampanti, attrezzature fotografiche, gadget e abbigliamento promozionale, a incisoria, coppe, targhe trofei, software 3D, packaging e molto altro ancora.

Quali sono i vantaggi di partecipare e visitare ComuniKart sia per le aziende che per gli operatori del settore?

Stare al passo con l’evoluzione del mercato, anticipando le tendenze;

Farsi conoscere e ottenere visibilità;

Migliorare l’immagine;

Acquisire nuovi contatti, influencer e media;

Rafforzare il rapporto con la clientela e i fornitori;

Monitorare i competitors;

Prendere a parte a corsi di formazione.

Inoltre l’allestimento in fiera ha anche lo scopo di coinvolgere gran parte dei 5 sensi, conferendo così al visitatore un’esperienza unica.

ComuniKart 2019 concentra in un unico evento le varie sfaccettature del mondo della comunicazione e della pubblicità in un’unica location consentendo a chi vi partecipa di conoscere ed approfondire tutto ciò che è di suo interesse, di confrontarlo e valutarlo come non è possibile fare in altre situazioni.

L’ingresso gratuito è consentito solo agli operatori del settore.

Scarica il tuo invito dal sito di ComuniKart, www.comunikart.it

Per ulteriori informazioni segui la pagina Facebook.