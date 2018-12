CALTANISSETTA – La Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, sita in Via J.F.Kennedy n.18, comunica alla gentile utenza che nelle giornate di lunedì 24 dicembre e lunedì 31 dicembre il ricevimento del pubblico nelle ore pomeridiane NON verrà svolto.

Nel contempo si invita la spettabile utenza a visitare il portale della Giustizia Tributaria https://www.giustiziatributaria.gov.it attraverso il quale è possibile consultare la Guida al Processo Tributario Telematico per poter procedere al deposito dei ricorsi in forma telematica, che diverrà obbligatorio dall’ 1 luglio 2019. Il personale amministrativo è a disposizione per offrire assistenza a riguardo.