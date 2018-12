CALTANISSETTA – Si svolgerà giovedì 13 dicembre presso la Camera di Commercio il Seminario “La Fatturazione Elettronica”. Un incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caltanissetta e l’Ordine degli Architetti PPC di Caltanissetta.

“Dal 1 gennaio 2019 l’utilizzo della e-fattura diventerà obbligatorio non soltanto per chi detiene rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione ma anche tra privati. – ha sottolineato la Commissaria Straordinaria Giovanna Candura -. La Camera di Commercio vuole essere in prima linea in questo percorso di modernizzazione aprendosi al dialogo con tutti gli operatori economici e consumatori finali”.

I lavori saranno introdotti dalla Commissaria Straordinaria Giovanna Candura, dal direttore dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate Giuseppe Calabrò, dal Presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caltanissetta Salvatore Dilena, dal Presidente dell’Ordine degli Architetti e PPC della Provincia di Caltanissetta Paolo Lo Iacono.

Gli interventi saranno approfonditi dal commercialista Giuseppe Lacagnina, dal Direttore dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate Giuseppe Calabrò e dalla Consulente Infocamere spa Maddalena Venezia.

Verranno introdotte le novità del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019, il quadro normativo di riferimento e gli adempimenti richiesti alle imprese e i cittadini.

Il Segretario Generale Guido Barcellona invita a partecipare all’incontro gli imprenditori, i futuri imprenditori, le associazioni dei datori di lavoro, i Centri di Assistenza Fiscale e gli istituti scolastici.

Il seminario “La Fatturazione Elettronica” si svolgerà giovedì 13 dicembre presso la sala conferenze della Camera di Commercio in Corso Vittorio Emanuele, 38 a Caltanissetta.