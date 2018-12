CALTANISSETTA – Giace da circa tre giorni sul selciato in via Magrì il topo “ucciso” nel pomeriggio di domenica 2 dicembre. La segnalazione ci giunge da una nostra lettrice, Enza S., che racconta anche di aver chiesto alla nettezza urbana di togliere il ratto dal selciato: la risposta cortese ma ferma del personale operante in strada, è stata che la competenza non appartiene a loro. Sempre secondo quello che comunica la nostra lettrice, quella zona del capoluogo nisseno, alle spalle della chiesa di San Antonio, sarebbe ultimamente popolata da molti ratti.