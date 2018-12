CALTANISSETTA – Venerdì 21 dicembre al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta l’associazione Naponos di Diletta Costanzo, la scuola di danza The

Dream di Jennifer Pirrello e l’associazione Quinto elemento di Antonio Emma, per il cartellone degli eventi natalizi organizzati in collaborazione con l’amministrazione comunale presentano lo spettacolo “Lo Schiaccianoci” di P. Tchaikovsky, riadattamento di Jennifer Pirrello con Adriano Dell’Utri e i ballerini della scuola di danza “The Dream”.

Lo spettacolo, impareggiabile classico russo del balletto mondiale, andato in scena per la prima volta a San Pietroburgo nel 1892, ha incantato i bambini e gli adulti di cinque generazioni, e ogni anno, in questo periodo, con migliaia di riadattamenti, allieta gli spettatori dei più grandi teatri del mondo.

La regista Jennifer Pirrello, che ripercorre il Testo di Hoffman poi ripreso da Alexandre Dumas padre, ha scelto una rivisitazione assolutamente fedele alla classica rappresentazione russa, e comprende la presenza di 21 ballerini, 3 scenografie e oltre 10 cambi costume, pur restando strettamente fedele a tutti i brani classici di Tchaikovsky, come la memorabile Danza russa e lo straordinario “Walzer dei fiori”.

La scelta, fortemente voluta da Naponos, di presentare ai bambini di Caltanissetta un classico del balletto come Lo Schiaccianoci per le festività natalizie, ha sopratutto un fine socio-educativo: poter assistere ad un opera artistica di grande spessore è motivo di

avvicinamento, spesso casuale, dei bambini al mondo della musica classica senza tempo, alla danza classica e al teatro di grande livello.

Inizio spettacolo ore 17.00.

Il botteghino del teatro sarà aperto venerdì dalle 11.00 alle 13.00, e dalle 16.00 alle 17.00.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare i numeri

338 490 9307

339 2521571