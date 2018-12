CALTANISSETTA – La lunga telenovela che ha accompagnato la gestione dei campi di tennis di villa Amedeo, fiore all’occhiello dell’impiantistica nissena, sta per terminare.

Iniziata a giugno a conclusione della ventesima edizione del Challenger ha provocato scontri politici fra consiglieri e amministratori comunali, ma la vicenda sembra adesso imboccare la strada che porta all’assegnazione del servizio.

«La prossima settimana forse lunedì stesso – assicura l’assessore allo sport Carlo Campione – andrà in pubblicazione il bando pubblico al quale potranno partecipare, società e associazioni e chiunque abbia la carte in regola per gestire una simile e prestigiosa struttura”. (fonte gds.it)