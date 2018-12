CALTANISSETTA – Martedì 18 dicembre, presso il Centro Diurno Anziani dell’Istituto Testasecca, particolare giornata di grande festa in preparazione del S.Natale con i canti della tradizionale novena, forniti dal Canonico Angelo Gallo, rettore della Chiesa di S.Anna che ha sede presso l’istituto. In mattinata si è svolto il concerto natalizio del gruppo musicale ” Trio bequadro” composto dai clarinetti Maria Ivana Stella e Noemi Palermo e al pianoforte Bernardo Emiliano Cimino. L’evento è stato caratterizzato dall’esecuzione di musiche classiche e natalizie. E’ seguito un pranzo speciale di Natale e nel pomeriggio tra canti e balli una tombolata. A tutti è stato distribuito il calendario 2019 realizzato dallo stesso istituto e piccolo ma sentito segno di augurio alla città e ai suoi figli più anziani.

Il Centro diurno dell’istituto Testasecca di viale della Regione, per la terza età dei nisseni. è aperto tutto l’anno ed è una realtà, unica nel suo genere, che offre calore umano, compagnia, animazione, colazioni, pranzo, merenda e spazi qualificati nella sontuosa struttura del palazzo costruito a fine Ottocento dal conte Ignazio Testasecca.

Questa istituzione di assistenza, beneficienza e solidarieta nissena, se da una parte patisce la crisi economica del nostro tempo, quella tragica delle IPAB della Sicilia in particolare, che non essendo state riformate come nelle altre regioni d’Italia, ha supplito a tale gravissima situazione con la buona volontà dei lavoratori – ha ricordato il presidente prof. Alberto Maira che vantano decine di stipendi arretrati – e dei Consigli d’Amministrazione, che come da statuto in un servizio totalmente gratuito, lottano ogni giorno contro difficoltà immani per affrontare le quali fa appello oggi anche alla generosità della città.

Il Centro Diurno può essere frequentato da tutti i giovani della “terza età” ed in molti casi in convenzione con il Comune. Una visita agli uffici informazione dello stesso istituto potrà far scoprire a molti una possibilità ancora a molti sconosciuta.