Per la più ampia diffusione possibile al fine di promuovere la partecipazione delle aziende interessate la CCIAA di Caltanissetta comunica che nell’ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Secondo Programma Operativo del Piano Export Sud 2 ( PES 2), a valere sui fondi PON I&C 2014-2020 a sostegno delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), e delle Regioni in via di transizione (Sardegna, Abruzzo e Molise) l’ ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane organizza un WORKSHOP BORSA VINI IRLANDA E REGNO UNITO 2019 che si svolgerà in due tappe a DUBLINO E LONDRA il 5 -7 FEBBRAIO 2019

La data di scadenza per le adesioni è il 30 NOVEMBRE 2018

La partecipazione è riservata alle aziende provenienti da Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

La quota di partecipazione è di 200 Euro + IVA per ciascuna tappa.

E’ consentita la partecipazione disgiunta alle due tappe

LE AZIENDE CON REQUISITI PIANO SUD SARANNO AMMESSE MAX 20 PER LA TAPPA DI DUBLINO E MAX 40 PER LA TAPPA DI LONDRA.

SARA’ RISPETTATO L’ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO DELLE DOMANDE.

Per partecipare occorre compilare la scheda di adesione contenuta nell’allegata circolare unitamente al Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE ed al modulo Requisiti di Ammissibilità che dovranno essere inviati debitamente timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante dell’azienda esclusivamente via PEC all’indirizzo vini@cert.ice.itentro la data di scadenza fissata al 30/11/2018.

Alle aziende ammesse a partecipare verranno inviate successivamente le informazioni dettagliate di carattere organizzativo e sulle modalità di spedizione dei vini.

La circolare dell’iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddalquale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell’ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm

Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull’iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con:

ICE Agroalimentare e Vini

Teresa Nastasi tel. 06 5992 9705 – vini@ice.it