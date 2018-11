CALTANISSETTA – Francesca Alessandro, ex studentessa Nissena del Liceo Classico Ruggero Settimo e attuale studentessa dell’Università Degli Studi di Catania nella Facoltà di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, si è distinta fin da subito per la propensione ad aiutare i propri colleghi e, il 23 e il 24 Ottobre, durante le elezioni è stata eletta Consigliere di Dipartimento risultando la terza più votata con 64 voti.

Candidata con l’associazione studentesca Koinè che, a Scienze del Farmaco, ha eletto un consigliere nel corso di Laurea in CTF, un consigliere al corso di laurea in Farmacia, due consiglieri nel corso di laurea in SFA e due consiglieri in seno al Dipartimento.

‘’Ringrazio la mia associazione, Koinè, con la quale ho intrapreso questo percorso e i miei colleghi che mi hanno sempre sostenuta. In questi due anni spero di fare molto per la comunità studentesca, e spero anche di rappresentare al meglio il mio Dipartimento’’.