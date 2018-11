Sono in corso di accertamento le cause che hanno determinato il sinistro autonomo in cui, questa notte, ha perso la vita un ragazzo, 28 anni, di origini rumene residente a Campobello di Licata. La vittima, che viaggiava in auto con una ragazza, dopo aver perso il controllo del veicolo, ha violentemente impattato contro il muro di un villino. Sul posto del grave sinistro, in contrada Deliella, strada tra Delia e Sommatino, forze dell’ordine e soccorsi. La passeggera, fortunatamente, non ha riportato ferite gravi. (Foto di repertorio)