SAN CATALDO. In merito al conferimento delle frazioni differenziate di carta/cartone, plastica e vetro/lattine, il sindaco Giampiero Modaffari ha reso noto che, <Al momento sono sempre aperti i due ecopunti siti nell’ex asilo belvedere ed ex mattatoio comunale>. L’apertura è prevista tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:30, il sabato solo la mattina dalle ore 9:00 alle 12:30. <In questi eco punti ad ogni conferimento – ha spiegato – viene assegnata una premialità la cui entità sarà decurtata nella bolletta Tari del prossimo anno>. Il primo cittadino ha poi rimarcato che <Per il momento esistono dei problemi logistici per la riapertura del Centro Comunale di Raccolta di Via Stazione>.