SAN CATALDO – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Questa mattina (lunedì 5 novembre) ho accompagnato i miei figli a scuola, la scuola materna di Corso Unità D’Italia a San Cataldo, e ci siamo trovati davanti una mole enorme di rifiuti ammassati nelle immediate vicinanze del cancello di ingresso. Inoltre, tutto intorno ai locali della scuola, si trovano rifiuti di ogni genere che il vento ed il maltempo dei giorni scorsi hanno sparso ovunque.

La situazione era già GRAVE quando ho scritto qualche settimana fa, evidenziando come sia assurdo posizionare dei cassonetti (otto) davanti l’ingresso di una scuola materna. Adesso, essendo subentrati problemi nella gestione dei rifiuti (nel cui merito non entro), la criticità è esplosa in tutta la sua gravità, non solo per questioni di decoro urbano, ma soprattutto per questioni igienico sanitare. Aggiungo inoltre che una così grande quantità di cassonetti toglie spazio alla zona di parcheggio e rende difficile l’accompagnamento dei bambini in sicurezza, soprattutto quando piove. Il tutto aggravato dal fatto che non è presente un parcheggio per disabili.

Provo ad affidare la mia voce a Voi che Vi fate amplificatori di un malcontento che riguarda i più piccoli, quelli che bisogna difendere ad ogni costo anche dalla negligenza di chi decide ma prende decisioni sulla base di non si sa bene cosa.

Allego un’immagine che descrive la situazione, ma la vista dal vivo è molto più evocativa, anche perché arricchita dal cattivo odore che sale dai cumuli di immondizia.

Distinti saluti Luca Sberna