RESUTTANO – 29 Novembre 2018 – Convocazione del Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria alle ore 18:00. Gli argomentI da trattare sono:

1 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente, previa nomina degli scrutatori;

2 – Variazioni di assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio 2018/2020 – Applicazione avanzo di amministrazione disponibile; 3 – Approvazione Programma Triennale OO.PP. per il triennio 2018/2020 ed elenco annuale 2018, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Modifica; 4 – Approvazione Regolamento per l’istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT); 5 – Comunicazione prelievi dal fondo di riserva.