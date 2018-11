CALTANISSETTA – Condannato per il pestaggio in strada di un agente di polizia penitenziaria, preso a botte fino a fratturargli il setto nasale. E dovrà pure risarcirlo. Un secondo imputato ne è uscito indenne. Questa, in estrema sintesi, la sentenza a carico di due soggetti che a pochi passi dal bunker Malaspina, avrebbero preso a botte un agente in servizio al carcere «Piazza Lanza» di Catania.

Giudicato colpevole il trentasettenne Marco Michele Mirisola (difeso dall’avvocato Massimiliano Bellini) che ha rimediato in continuazione la pena a 2 anni di reclusione ma non è stata riconosciuta l’aggravante dello sfregio. In più dovrà pagare le spese processuali che ammontano a 1710 euro e dovrà risarcire la parte civile secondo l’entità che sarà stabilita in un procedimento a parte al trentatreenne Vincenzo C. (assistito dall’avvocato Rosario Di Proietto) che si è costituito nel giudizio. (di Vincenzo Falci, fonte gds.it)