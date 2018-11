MUSSOMELI – Nei giorni scorsi, ed esattamente, il 23 novembre, l’Istituto comprensivo “P. Emilani Giudici”, diretto dalla Ds Alessandra Camerota, ha aperto la scuola ai futuri primini della scuola primaria, accompagnati dai genitori per conoscere il piano dell’offerta formativa e le strutture scolastiche. Responsabile del progetto l’insegnante Carmelina Scannella che svolge il ruolo di funzione strumentale e che, collaborata dalle insegnanti e dagli alunni delle classi quinte del plesso “P. Pino Puglisi” e “Sac. G. Messina”, ha proposto un open day ricco di momenti informativi riguardanti l’indirizzo educativo della scuola.

Come di consueto, l’Istituto ogni anno sceglie un personaggio fantastico che accompagna gli alunni per l’intero anno scolastico, lavorando sugli insegnamenti che se ne ricavano. Se l’anno scorso è toccato al “Piccolo Principe”, quest’anno è stata la volta di “Alice nel paese delle meraviglie”. Si è realizzata così un’accoglienza fatta di canti, balli e doni preparati dagli alunni delle classi quinte. Il Dirigente scolastico ha subito dopo presentato ai genitori l’Istituto nel suo insieme, con i vari plessi e i punti di forza del PTOF, riassunti anche in un interessante video realizzato dalla insegnante Geppina Messina, funzione strumentale del PTOF. Infine, prima di passare a un momento conviviale con i presenti, la dirigente scolastica ha presentato i docenti che per il prossimo anno scolastico avranno le future prime classi. Plesso “P. Pino Puglisi”: Gabriella Langela, Rosalia Buttaci, Giuseppina Mingoia, Geppina Messina, Carmelina Scannella. Plesso “Sac. G. Messina”: Anna Ingrao, Tania Cardinale, Emma Catalano, Patrizia Giovino, Maria Infantino. I genitori potranno scegliere tra il tempo normale e il tempo pieno in entrambi i plessi.

Dopo questo momento informativo, i bambini con i genitori si sono spostati nella nuova sala mensa da poco realizzata dal Comune, dove ad attenderli c’era una mega torta raffigurante il personaggio di Alice. (Responsabile comunicazione esterna ICS “Paolo Emiliani Giudici” (prof. Tonino Calà)