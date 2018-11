“Visitero’ alcune aree della parte occidentale della regione, ma tornero’ molto presto per il versante orientale. Avro’ tanto da vedere, da ascoltare. Strade provinciali chiuse da tempo, e a volte quasi dimenticate, che vanno riaperte e rimesse in servizio quanto prima. Viadotti che hanno bisogno di manutenzione urgente. Una gestione delle autostrade da rivedere in profondita’”. Lo scrive su Facebook il ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, a proposito della sua due giorni, oggi e domani, in Sicilia. “Ferrovie – aggiunge – spesso da terzo mondo che necessitano di investimenti improcrastinabili sia per quanto riguarda la rete sia sul fronte dei treni. Continuita’ territoriale da garantire e rafforzare sia via cielo che via mare, senza dimenticare gli arcipelaghi. Sistema portuale da rilanciare, soprattutto visto che stiamo parlando della maggiore isola del Mediterraneo, collocata al centro del Mare nostrum. E un lungo elenco di opere, spesso gia’ finanziate, da avviare o da completare”. Durante il viaggio in Sicilia, annuncia, “avro’ notizie importanti da darvi – sia sui porti che sulle strade che ancora sulle ferrovie – perche’ stiamo gia’ lavorando in modo intenso per consentire agli abitanti di questa splendida terra di muoversi piu’ agilmente al suo interno e di essere meglio collegati al resto del Paese. Anzi, al ‘continente’, come amano dire da quelle parti. Ne va della dignita’, della sicurezza e della qualita’ della vita dei siciliani. Ma si tratta di sfide che riguardano anche l’economia, il lavoro, il sistema produttivo e la capacita’ di accogliere i turisti in una regione che ha potenzialita’ enormi sotto ogni aspetto. Come si dice in terra di Trinacria? “Amuninni!”. Rimbocchiamoci le maniche e andiamo”