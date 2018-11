CALTANISSETTA – Mercatino settimanale invaso dagli irregolari. Sabato 24 novembre è stato toccato il record da quando sono stati avviati servizi specifici per rilevare presenze e assenze e per scoraggiare gli abusivi.

La polizia municipale ne ha censiti trentacinque e si tratta di ambulanti in possesso di regolare licenza ma non dell’autorizzazione ad occupare suolo pubblico all’interno della rassegna; a giorni riceveranno a casa il bollettino di pagamento dell’Inpa per colmare l’infrazione.