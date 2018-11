CALTANISSETTA – L’Umanesimo, un bluff storico: questa la tematica culturale che sarà oggetto del corso di formazione per docenti, previsto per il prossimo 13 novembre presso l’IIS “A. Volta” ( dalle 15,30 alle 18,30). L’attività, coordinata dalla prof.ssa Maria Irene Vassallo, docente di Materie Letterarie, vedrà come relatore il Prof. Lamberto Vaghetti, ex docente dell’Università di Firenze, esperto di studi storico-letterari e psico-antropologici, nonché autore dell’omonimo saggio su cui sarà incentrato il suddetto corso di formazione. Il libro, edito nel corrente anno da Armando Curcio,mira a rivisitare in chiave critica l’età dell’Umanesimo, ridimensionandone la portata culturale, la quale, secondo la tesi sostenuta dell’autore, è stata eccessivamente esaltata nei secoli successivi. Un’interpretazione originale e inconsueta ,dunque, quella proposta dal prof. Vaghetti, che innova la lettura di una delle pietre miliari della storia culturale italiana ed europea . L’Umanesimo, un bluff storico costituisce il frutto di un lungo e intenso percorso di studi, inerente ai periodi del Medio Evo e dell’Umanesimo, documentato da altre pubblicazioni dell’autore: significativi in proposito quattro studi, pubblicati durante il primo decennio del Duemila, sulle riviste culturali Il sogno della farfalla, Nuova Antologia e Left Avvenimenti, intitolati rispettivamente Donne del Decameron e la legge che “nol vieta”, La filosofia della natura nel Decameron, Il veltro non è più un mistero, L’alleanza contro la libertà. Tali saggi sono anche reperibili sul sito ufficiale del Senato, curato dal Prof. Giuseppe Bonghi e sono stati molto apprezzati anche dalla critica letteraria americana e anglosassone.

Due gli incontri previsti con il prof. Vaghetti, entrambi presso l’istituto Volta: al corso pomeridiano di martedì 13 novembre, oltre ai docenti interni, sono invitati a partecipare quelli delle altre scuole; per tutti gli insegnanti intervenuti, l’incontro verrà certificato come corso di aggiornamento. Su proposta della prof.ssa Vassallo ed in accordo con il Dirigente Scolastico Vito Parisi, le classi quarte del Volta incontreranno il prof. Vaghetti la mattina del 14 novembre: oltre a quella di illustrare agli studenti una concezione innovativa dell’Umanesimo, la finalità sottesa all’incontro consiste nel dimostrare come la ricerca metodologica, in continua evoluzione anche nel campo umanistico, promuova una visione pluralistica della cultura, strumento per eccellenza del pensiero critico.