(Dalla scuola) Dal 22 al 27 ottobre, tutte le classi dell’l’Istituto comprensivo Vallelunga-Marianopoli (con scuole associate di Villalba) hanno aderito all’iniziativa promossa dal MIUR e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo “Libriamoci – Giornata di lettura nelle scuole”, iniziativa alla quale vengono proposti agli studenti momenti di lettura ad alta voce ed incontri vari. Gli studenti, insieme agli insegnanti, hanno partecipato all’evento con entusiasmo e interesse. L’iniziativa nazionale “Libriamoci”, infatti, mira ad accendere il piacere della lettura e dell’ascolto partecipato nei ragazzi. Obiettivo perfettamente raggiunto nel nostro istituto con miglioramenti organizzativi e partecipativi evidenti ad ogni nuova edizione. Variegate sono state le attività e i tipi di organizzazione dell’evento in ogni scuola, da quella dell’Infanzia, alla Primaria alla Secondaria di primo grado di ogni paese. Hanno preparato le varie sessioni di lettura degli alunni tutti gli insegnanti di Italiano e di sostegno dell’istituto. Il calendario degli eventi presso tutte le scuole è stato il seguente: Giorno 22 ottobre, le classi terze della secondaria “S. Quasimodo” di Vallelunga, hanno letto e commentato insieme gli articoli fondamentali della nostra Costituzione italiana e l’Inno di Mameli. Giorno 23 ottobre le classi prime della scuola secondaria di primo grado “S. Quasimodo” di Vallelunga hanno affrontato l’argomento filastrocche e poesie dedicate all’ambiente e alle forze della natura. Giorno 24 ottobre la scuola secondaria di primo grado di Marianopoli ha organizzato per la seconda media, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, un itinerario di lettura presso i monumenti e il museo del paese. Tale evento è stato organizzato dalla prof. e Assessore all’istruzione Mariantonietta Vullo. Giorno 25 ottobre le classi seconde della Scuola secondaria di primo grado “S. Quasimodo” hanno letto e commentato insieme parti del romanzo di Mary Shelley “Frankestein” e visto alcuni brevi video tratti dal film del 1931 “Frankstein” del regista James Whale. Alla scuola Primaria di Marianopoli “G. Pascoli” ci si è dedicati alle letture antologiche tratte dalla narrativa classica per ragazzi. Alla scuola primaria “Sorrentino” di Vallelunga l’evento è stato celebrato con la lettura della Costituzione italiana e di altre lettura che hanno affermato il valore del libro. Hanno partecipato all’evento anche i nonni e i genitori degli alunni della primaria. La scuola secondaria di primo grado di Marianopoli, insieme a quella dell’Infanzia hanno organizzato l’evento “C’era una volta…I grandi leggono ai piccoli. I piccoli ascoltano”. Giorno 26 ottobre la scuola primaria di Villalba ha affrontato la lettura di favole e fiabe e imbastito delle scenette con protagonisti i ragazzi. Alla scuola dell’Infanzia di Vallelunga l’evento ha preso il nome di “Io leggo, tu ascolti. Io ascolto, poi racconto”. Nella scuola dell’Infanzia di Villalba la giornata dedicata alla lettura è stata celebrata facendo ascoltare agli alunni le storie de “Il pinguino arcobaleno”. La scuola secondaria di primo grado G. Garibaldi di Villalba ha organizzato, a cura della prof. Giusi Immordino, l’evento “Libriamoci a…Villalba” con la partecipazione del Vicesindaco Concetta Territo e della Dott. Rita La Monica.