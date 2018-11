CALTANISSETTA – Salvatore Paci, lo scrittore nisseno famoso per i suoi thriller molto apprezzati in Italia, Germania e Francia, a pochi giorni dalla firma del contratto con Amazon per la pubblicazione in cartaceo de “Il castello della follia”, ha siglato un nuovo contratto con la EEE di Piera Rossotti per la pubblicazione de “Il mistero della torre”, fino a qualche giorno fa realizzato in self publishing.

Come i suoi lettori sanno, la EEE è la casa editrice che ha decretato il successo di “Io dormo da sola” (Mystery scritto in collaborazione con Emanuela Baldo, romanzo da 15.000 copie vendute in soli tre mesi), poi acquistato dalla Newton Compton.

Il mistero della torre sarà disponibile tra pochi giorni sia in versione cartacea che in formato e-book.

Ecco la sinossi del thriller: “Tra le viuzze e le piazze di un affascinante paesino siciliano degli anni Sessanta, il giovane Filippo vive la sua vita tranquilla, ricca di amabili abitudini e di cose semplici. Gestisce una bottega di generi alimentari e, orfano da anni, ha come compagni di vita un ex professore di latino molto avanti negli anni e il suo inseparabile cane. Fino a un certo punto tutto sembra procedere con i ritmi di sempre: casa, lavoro, Zio Cono e Nicu. Sembrava. Perché il destino ha deciso diversamente. A stravolgere tutto sarà l’incontro con Teresa — una donna sposata con colui che presto diventerà il suo migliore amico — e l’acquisto di una villa misteriosa nella quale accadono cose sempre più strane. La passione per Teresa e il fascino arcano che la villa emana prenderanno il sopravvento sulla ragione. Ciò che accade nella Stanza della torre è indefinibile e Filippo dovrà far affidamento su tutte le sue energie per non sprofondare nel baratro della pazzia. Mistero, passione e tensione accompagneranno il lettore fino all’ultima pagina, risolutrice.”