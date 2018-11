CALTANISSETTA – Il Comune corre ai ripari per colmare la ciclica carenza di loculi. È già pronto un progetto per la realizzazione di una sezione comunale con 144 tombe nella zona a valle del cimitero ‘Angeli’. La spesa si aggira attorno a 150 mila euro già interamente finanziata.

“Penso – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Tumminelli – che il lavoro possa andare in appalto. Alla ditta che se lo aggiudicherà verranno concessi sei mesi di tempi per ultimare l’intervento”.I 144 loculi si aggiungono ad altre 144 tombe disponibili dalla scorsa estate. Si tratta di interventi in grado di colmare il “fabbisogno” di spazi per i prossimi due anni. (di Stefano Gallo, fonte gds.it)