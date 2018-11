CALTANISSETTA – Centro storico al buio. Oltre l’illuminazione pubblica ancora carente non si respira certo l’aria natalizia tipica del periodo. Niente archi e luminarie in quello che viene considerato da sempre il salotto buono della città mentre gli operatori commerciali che hanno collocato alberelli all’esterno dei negozi sollecitano il deciso intervento del Comune.

L’illuminazione straordinaria dovrebbe partire solo la prossima settimana ma dell’accensione delle luci si continua a parlare a Palazzo del Carmine ed è inserita in un programma di iniziative non ancora definita.

La città a meno di un mese dal Natale non riesce a vestire l’abito della festa come avviene invece in altri centri, più o meno piccoli, dove la festività rappresenta una occasione propizia per dare ossigeno al commercio e presentare all’occhio del forestiero un centro storico addobbato come si deve. Niente di tutto questo, sino adesso. (di Stefano Gallo, fonte gds.it)