CALTANISSETTA – Fioccano le multe per l’abbandono di rifiuti sulla pubblica via e per la differenziata fatta male. I servizi del nucleo della polizia municipale con agenti in abiti civili e su auto civetta si stanno rivelando efficaci per contrastare fenomeni che deturpano l’ambiente. Altre dieci sanzioni sono state elevate martedì nei controlli concentrati su due strade: la via Amari e viale Candura in zona Pian del Lago.

Le multe fanno riferimento all’abbandono di spazzatura fuori dai cassonetti e alla differenziata che non viene fatta correttamente o che viene del tutto ignorata. Le multe variano da 50 a 600 euro. I servizi della polizia municipale così congegnati sono partiti quindici giorni fa e i questo breve lasso di tempo sono state elevate ben 55 infrazioni. (di Stefano Gallo, fonte gds.it)