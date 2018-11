CALTANISSETTA Si è riunito stamane presso il Comando della Polizia municipale il Centro operativo comunale di Protezione civile attivato venerdì sera dal sindaco, Giovanni Ruvolo, per gestire le attività e monitorare gli interventi eventualmente necessari ad affrontare la giornata di oggi per cui è stata emanata l’allerta rossa per condizioni meteo avverse.

Al momento non si registrano criticità e il Coc rimarrà attivo ed in collegamento con la prefettura, i vigili del fuoco e il libero consorzio provinciale per la giornata odierna.

“Le precipitazioni sono previste a partire dal pomeriggio di oggi. L’invito rimane a prestare attenzione e limitare gli spostamenti al necessario”, spiega il sindaco, Giovanni Ruvolo. Seguiranno aggiornamenti alla popolazione nel corso della giornata.

Alle 16,00 è prevista una nuova riunione del Coc per fare il punto della situazione. Le squadre di operai hanno proseguito stamane i lavori per liberare le strade e pulire le caditoie da detriti e fango accumulatisi in alcune aree della città.