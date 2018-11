Sono stati ultimati i lavori di manutenzione del viadotto Mulini, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, fra gli svincoli di Enna e Caltanissetta. Il viadotto e’ stato cosi’ riaperto alla circolazione dopo lunghi disagi per il traffico. Lo stesso avverra’ nel weekend per il viadotto Cinque archi. Lo comunica l’assessore regionale delle Infrastrutture, Marco Falcone: “Lo avevamo promesso agli inizi di novembre e cosi’ e’ stato: due viadotti vengono riconsegnati alla fruizione dei siciliani con grande sollievo per chi patisce i disagi dovuti alle decennali carenze di manutenzione stradale”. Il 7 novembre l’assessore Falcone aveva compiuto un’accurata ricognizione nei cantieri Anas lungo la Catania-Palermo, fissando in quell’occasione la tabella di marcia che e’ stata adesso rispettata: “In sinergia con Anas miglioriamo la viabilita’ siciliana e facciamo parlare i fatti – ha aggiunto Falcone – il governo Musumeci mantiene gli impegni che ha preso davanti al popolo siciliano”.

Conferma Anas che sono stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria sulle strutture della carreggiata in direzione Catania del viadotto Cinque Archi, che si estende dal km 95,700 al km 97,600 dell’autostrada A19 Palermo-Catania. L’intervento, per un investimento complessivo pari a quasi un milione di euro, ha previsto il ripristino della funzionalita’ statica di alcune travi della carreggiata in direzione Catania, mediante l’utilizzo di fibre di carbonio, nonche’ i ripristini corticali delle travi stesse. E’ stato quindi rimosso il doppio senso di circolazione sulla opposta carreggiata in direzione Palermo, lungo la quale permarranno, fino al 12 gennaio, restringimenti della carreggiata, in tratti saltuari, per interventi di manutenzione ordinaria relativi alla sostituzione delle barriere di sicurezza laterali. La riapertura del viadotto Cinque Archi segue quella del viadotto Mulini, i cui lavori in direzione Catania erano stati ultimati sabato scorso.