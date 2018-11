“Antologia horror” è una raccolta di dieci storie di Giancarlo Palumbo. Le tematiche affrontate, fanno riferimento a tutte le categorie della letteratura horror. Le narrazioni contenute all’interno di questa antologia presentano modelli umani che non appaiono obnubilati dal confronto con le creature mitiche del mondo horror, ma che, al contrario, si contrappongono profondamente ad esse la loro umanità. Il lettore si stupirà nel sentirsi coinvolto totalmente dalle situazioni raccontate, divenendo in un affascinante transfert, l’estensione ideale del protagonista di ogni storia. Le tavole illustrate, dell’artista Giusy Bennardo, completano ed arricchiscono il volume. L’autore è nato a Bergamo nel 1974. Attualmente vive a Caltanissetta una cittadina del centro Sicilia dove insegna lettere in una scuola secondaria di primo grado. Il suo racconto “Fino all’ultimo secondo”, contenuto in “Antologia horror” è stato selezionato e pubblicato nella raccolta “Racconti horror” edito dalla Historica Edizioni. Altri suoi scritti sono: “La guerra di Michele-Il secondo conflitto mondiale raccontato da mio nonno” e “Racconti macabri” editi entrambi da Streetlib.