AGRIGENTO -Una donna di 79 anni di Alessandria della Rocca, in provincia di Agrigento, e’ stata arrestata dopo avere gettato dell’acido sul volto di un impiegato di un supermercato. Ancora sconosciute le motivazioni dell’aggressione. L’uomo e’ stato soccorso e trasportato in elicottero in un ospedale di Palermo. La prognosi, al momento, e’ riservata. La donna, accusata di lesioni personali gravissime, e’ stata bloccata e arrestata dopo pochi minuti grazie alle testimonianze di alcuni clienti del supermercato e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno.