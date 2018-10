Nel girone A del campionato di Promozione, esaltante successo esterno per il Vallelunga di Angelo Vedda che ha battuto con un netto 0-4 finale il Villabate. Gara già sbloccata nel primo tempo da parte dei vallelunghesi con Amante, ma è nel secondo tempo che la squadra ospite s’è scatenata andando a segno altre tre volte con Cannizzaro, l’inossidabile Panepinto e Calà. Con la vittoria odierna il Vallelunga ha conquistato la sua terza vittoria stagionale in sette gare fin qui disputate, a fronte di quattro sconfitte. In ogni caso, una vittoria importante che ha permesso alla squadra vallelunghese di risalire la china in classifica.

