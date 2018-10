CALTANISSETTA – Non sarà Santa Maria degli Angeli, prima parrocchia di Caltanissetta oggi trasformata in auditorium, ad ospitare per il secondo anno consecutivo gli eventi liturgici legati alla commemorazione dei defunti. Ai nisseni che a migliaia che si recheranno al camposanto per la ricorrenza non verrà offerta l’opportunità di visitare anche l’annesso convento dei Frati Minori Riservato fruibile solo nel pianoterra.

La Soprintendenza è stata costretta a negare l’autorizzazione per l’utilizzo della chiesa rimasta danneggiata mesi addietro da una tromba d’aria. I riti religiosi pertanto sono stati spostati all’interno del cimitero.