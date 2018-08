Si presenta anche un laboratorio di danza che avrà come scena anche le strade del centro storico ed il quartiere della Provvidenza

CALTANISSETTA – Continuano, dopo le prime iniziative delle scorse settimane, gli eventi dell’”Estate a Caltanissetta”, organizzati dal Comune per il mese di Agosto, e che in questa prima parte stanno interessando i quartieri storici della città. Sabato sera 18 Agosto dalle ore 20,30 in Piazza San Giuseppe, davanti la chiesa, si esibiranno gli “Stardust”, gruppo amatoriale che esegue un repertorio di canzoni degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta. Sempre nella stessa Piazza del quartiere San Giuseppe, Domenica 19 Agosto dalle ore 20 avrà luogo la manifestazione “Ballar Estate”, storica ormai manifestazione presentata da Piero Lamendola, che si sposta così anche in altri quartieri della città, allietando i partecipanti, con musiche da ballo di diverso genere, esibizioni di cantanti e musicisti, e sensibilizzando, in collaborazione con la FIDAS di Caltanissetta alla donazione del sangue. Sempre oggi, Sabato 18 Agosto alle ore 10 nel Salone Parrocchiale della Chiesa di Santa Maria alla Provvidenza avrà luogo anche un primo incontro di presentazione del Laboratorio di Danza “The Nelken Line”, che si svolgerà dal 27 al 31 Agosto a Caltanissetta all’interno del programma “Estate a Caltanissetta 2018”, organizzato dal Collettivo SicilyMade in collaborazione con il Comune di Caltanissetta, Assessorato alla creatività e alla partecipazione, e che aderisce al progetto lanciato della Pina Bausch Foundation DANCE! The Nelken – Line. All’iniziativa collaborano la Parrocchia di Santa Maria alla Provvidenza e di San Giuseppe, ed il Comitato di Quartiere Provvidenza-San Giuseppe. La call per partecipare al progetto è rivolta a tutti i cittadini dai 9 ai 99 anni senza competenze specifiche di movimento, ma anche a scuole e compagnie di danza e di teatro del territorio. Attraverso un percorso laboratoriale e creativo di cinque giorni i partecipanti potranno acquisire maggiore conoscenza del proprio corpo, educare il gesto secondo precise intenzioni poetiche e ricreare la celebre “camminata” di Pina Bausch per le strade della città. Gli angoli più suggestivi diventeranno il percorso attraverso il quale la performance itinerante “The Nelken-Line” condurrà lo sguardo dello spettatore verso i luoghi individuati, valorizzandone la bellezza e il patrimonio culturale. Gli incontri sono finalizzati allo studio dei movimenti della coreografia originale di Pina Bausch, attraverso la relazione con i luoghi della città, e alla realizzazione di un video. Dal centro storico di Caltanissetta partirà quindi la Nelken-line nissena, per proseguire poi nel quartiere della Provvidenza. Il video realizzato sarà inviato alla Fondazione Pina Bausch per essere pubblicato insieme agli altri già realizzati sul loro sito web e diffuso sui social. Il laboratorio si terrà nei giorni 27 – 28 – 29 – 30 – 31 agosto dalle ore 17.30 alle ore 20.30, e per aderire alla Nelken line è necessario inviare una mail a: info.sicilymade@gmail.com oppure contattare il 333.5276578. L’iscrizione è gratuita e va fatta entro Domenica 26 Agosto 2018.

