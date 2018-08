Si è distinta alla mostra conclusiva del concorso nazionale di pittura “Un cuore d’artista” la pittrice nissena Glenda Safonte che, con la sua opera “Salvami”, è stata premiata classificandosi al terzo posto.

La manifestazione – che si è svolta dal 16 al 19 Agosto presso il Comune di Castelbuono – a cura del Club degli artisti, con il patrocinio del Comune di Castelbuono, dell’Accademia di belle arti di Palermo e di Palermo Capitale Italiana della Cultura, ha visto esporre le opere di 42 artisti provenienti da ogni parte d’Italia ma anche dall’estero.

Glenda Safonte, che lavora in un settore non attinente la dimensione artistica, ha esordito come pittrice, nel mese di Marzo di quest’anno, in occasione della sua prima mostra collettiva, tenutasi a Roma presso palazzo Ferrajoli.

Diverse sue opere, che hanno riscosso grandi consensi ed ottime critiche, sono state selezionate per importanti eventi artistici, quali il Terzo Festival dell’Arte Figurativa e dell’Iperrealismo, che si svolgerà a Civitavecchia nel mese di Settembre, la III Biennale d’Arte Contemporanea di Salerno, che si svolgerà nei mesi di Ottobre e Novembre. la XII Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea di Firenze per l’anno 2019, oltre che per altre importanti manifestazioni artistiche a livello nazionale.

