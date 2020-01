Nel girone A di Eccellenza, importante pareggio per la Sancataldese che ha pareggiato fuori casa 1-1 con il Geraci. I verdemaranto di mister Seby Catania hanno disputato una gara volitiva creando non poche palle gol contro un Geraci che, pure, è partito forte riuscendo a portarsi in vantaggio al 38′ con Tarantino. Il gol del pari è arrivato nella ripresa ad opera di Savasta che ha finalizzato un assist di Castaldo su azione di Mondino. Prestia e Savasta, prima e dopo il gol, hanno avuto l’occasione per segnare, ma il portiere del Geraci nel finale ha compiuto tre miracoli su altrettante conclusioni ravvicinate degli avanti sancataldesi. In classifica Sancataldese al 4^ posto con 33 punti, uno in più del Geraci. Nell’altra sfida lo Sporting Vallone di Francesco Tudisco ha superato 1-0 l’Alba Alcamo. Match winner dell’incontro è risultato Messina che ha trasformato il calcio di rigore che ha dato il successo finale alla squadra del Vallone. Con la vittoria ottenuta contro l’Alcamo, lo Sporting Vallone s’è portato al 7^ posto in classifica con 30 punti.