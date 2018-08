Completate tutte le pratiche preliminari grazie alla collaborazione del Comune di Linguaglossa, agli enti ed alle pubbliche amministrazioni coinvolte tutto è pronto per la competizione organizzata da Passione & Sport. Iscrizioni in chiusura, ma i numeri son consistenti 1° Slalom Quota 1000 è pronto a partire. La conferma arriva dagli organizzatori di Passione & Sport che hanno completato tutte le operazioni burocratiche preliminari alla gara che nel week end del 19 agosto riporterà il rombo dei motori sul versante settentrionale dell’Etna. Le iscrizioni sono in chiusura, ma i numeri son già consistenti e molte adesioni continuano ad arrivare. La parte preliminare del lavoro che precede la gara è stata completata grazie ad una perfetta intesa e comunione di intenti che gli organizzatori condividono con l’Amministrazione Comunale di Linguaglossa, oltre alla disponibilità trovata presso gli enti preposti alla concessione di permessi ed autorizzazioni necessari allo svolgimento della competizione nel pieno rispetto della vigente normativa.

Proprio per garantire il necessario rispetto di ogni regola, la macchina della sicurezza è stata addirittura rafforzata, con l’obiettivo di favorire quanto più la partecipazione dei piloti ed il divertimento del pubblico. Proprio l’accesso del pubblico è stato oggetto di attenzione particolare, con delle zone opportunamente allestite in piena sicurezza, da dove poter godere in serenità lo spettacolo delle auto in gara.

Tutto confermato sulla tabella di marcia dello slalom alle pendici del Vulcano più alto d’Europa, con le verifiche sabato 18 agosto quando piloti, team e addetti ai lavori arriveranno a Linguaglossa, dove si svolgeranno le verifiche nel pomeriggio. Domenica 19 agosto alle 8 la manche di ricognizione per i concorrenti e 45 minuti dopo il via della prima delle 3 manche, al meglio delle quali sarà stilata la classifica. Il percorso di gara, già opportunamente collaudato secondo normativa ACI Sport, è stato ricavato sulla strada Regionale Mareneve e misura 2.760 metri, lungo i quali saranno disposte 11 postazioni di rallentamento. Oltre alle postazioni, tutte dotate di Commissario in collegamento radio, vi saranno altre 11 postazioni di controllo dislocate lungo il percorso.

