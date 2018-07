Domenica 15 luglio al via anche Jessica Miuccio su Renault Clio.



Novara di Sicilia – Saranno 108 i partenti del 23° Slalom Rocca Novara. Sono appena state ultimate le operazioni di verifica tecniche e sportive del prestigioso appuntamento valido quale prova di Campionato Siciliano Slalom, Trofeo Italia Centro Sud e Coppa Aci Sport 5^ Zona, organizzato dalla Top Competition in collaborazione con la locale amministrazione comunale. Tra i partenti ci sarà anche la pilota santateresina Jessica Miuccio, la cui presenza in gara era in forse a causa un un problema tecnico, prontamente risolto dai meccanici alla sua Renault Clio di Gruppo N Classe 2000, per i colori della scuderia New Turbomark.

