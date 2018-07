PALERMO – I deputati del Movimento 5 Stelle all’Ars Francesco Cappello, vice presidente della Commissione sanità e Nuccio Di Paola, continuano il ciclo di sopralluoghi della rete ospedaliera siciliana, prestando particolare attenzione agli ospedali periferici, considerati spesso come “ospedali di frontiera”. I due portavoce Ars saranno sabato 14 luglio nel Nisseno per due tappe, Mazzarino e Niscemi. La prima alle ore 10.30 all’ospedale Santo Stefano insieme al sindaco ed al direttore del locale presidio per un sopralluogo nella struttura con visita ai reparti. Nel pomeriggio alle ore 17.30 i deputati saranno a Niscemi, dove sempre insieme al sindaco, faranno visita all’ospedale Basarrocco. I componenti M5S della Commissione Sanità all’Ars, insieme agli altri portavoce del territorio, hanno avviato già da alcune settimane una serie di visite conoscitive per comprendere da vicino quali siano le problematiche che devono affrontare i piccoli ospedali e quali sono le professionalità che vi prestano servizio.

