Si tinge di giallo la morte di un medico sancataldese (molto stimato e conosciuto), Calogero Volpe, 61 anni, ritrovato cadavere nella serata di lunedì 9 luglio, poco dopo le 23. A dare l’allarme la moglie della vittima che non aveva più notizie del coniuge da diverse ore. Al via le ricerche delle forze dell’ordine che hanno rinvenuto il corpo dell’uomo con una vasta ferita alla testa. Disposta l’autopsia. La prima sommaria ricostruzione del decesso lascerebbe propendere per un malore letale dell’uomo, caduto rovinosamente per terra: l’urto con il suolo avrebbe provocato la ferita alla testa. (Foto di repertorio)

