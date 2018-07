PALERMO – Ventotto arresti a Palermo – 24 in carcere e 4 ai domiciliari – nell'”Operazione Delirio” del Nucleo di Polizia valutaria della Guardia di finanza contro la criminalita’ organizzata. Boss, gregari, prestanome e professionisti, come un avvocato finito ai domiciliari. Nella rete anche 19 indagati – tra cui il titolare di un bar della borgata marinara di Mondello – per i quali e’ stato disposto il divieto di dimora in citta’. Un duro colpo assestato ai nuovi progetti di rinascita di Cosa nostra e ai suoi affari. Cosi’, in manette finisce anche Giuseppe Corona, molto piu’ di un cassiere di un bar di fronte al porto: in realta’ un boss riconosciuto, perno e abile manager degli investimenti e della strategia di riorganizzazione dopo la morte di Toto’ Riina. Sedici anni di carcere alle spalle per omicidio, ma adesso era il tesoriere, lo stratega finanziario della mafia, tra immobili e attivita’ commerciali con la complicita’ di prestanome. Le fiamme gialle, coordinate dalla Dda, hanno eseguito anche numerose perquisizioni e ingenti sequestri di societa’ e immobili per svariati milioni di euro.

